国际油市：380-cst燃料油现货升水接近两周低点，然前景依然较佳

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透新加坡9月18日 - 380-cst燃料油现货升水周四跌至近两周低位，因供给预计将进一步增加，不过考虑到库存仍低于年平均值，市场前景看似仍然较好。
路透数据显示，380-cst燃料油现货升水为每吨较新加坡报价升水3.61美元，下跌0.64美元。
“新加坡燃料油库存仍然较低。基本上感觉像是需要的时候，才会有货，因此(船用燃料油)升水的水准保持的很好。”一位驻新加坡的交易员表示。
IE Singapore周四的交易数据显示，新加坡燃料油库存上涨128.1万桶，至三周高位1,917.9万桶(或302万吨)，仍较今年均值低3%。
根据Maritime Port Authority的数据，新加坡月度船用燃料油销量在约350-360万吨。
9月船用燃料油升水每吨平均较月初迄今的船货价格平均高出7.22美元，较全年迄今的均值高出70%左右。
兴隆从摩科瑞买进2万吨380-cst燃料油，价格为每吨567美元，船期在10月3-7日。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售3.5万吨380-cst燃料油，船期为10月9-11日。此次标售将在9月21日下周一关闭。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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