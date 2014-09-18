国际油市：380-cst燃料油现货升水接近两周低点，然前景依然较佳

路透新加坡9月18日 - 380-cst燃料油现货升水周四跌至近两周低位，因供给预计将进一步增加，不过考虑到库存仍低于年平均值，市场前景看似仍然较好。

路透数据显示，380-cst燃料油现货升水为每吨较新加坡报价升水3.61美元，下跌0.64美元。

“新加坡燃料油库存仍然较低。基本上感觉像是需要的时候，才会有货，因此(船用燃料油)升水的水准保持的很好。”一位驻新加坡的交易员表示。

IE Singapore周四的交易数据显示，新加坡燃料油库存上涨128.1万桶，至三周高位1,917.9万桶(或302万吨)，仍较今年均值低3%。

根据Maritime Port Authority的数据，新加坡月度船用燃料油销量在约350-360万吨。

9月船用燃料油升水每吨平均较月初迄今的船货价格平均高出7.22美元，较全年迄今的均值高出70%左右。

兴隆从摩科瑞买进2万吨380-cst燃料油，价格为每吨567美元，船期在10月3-7日。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售3.5万吨380-cst燃料油，船期为10月9-11日。此次标售将在9月21日下周一关闭。(完)

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