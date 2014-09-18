国际油市：石脑油裂解价差跌至一个月低位，供应充足打压市场

路透新加坡9月18日 - 周四亚洲石脑油裂解价差跌至一个月低位至每吨125.23美元，因供应充足打压市场。

交易商称，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)达成两笔11月上半月的交易，成本加运费价为每吨较日本报价折价约7.50美元。

这是韩国炼厂逾三年来收获的最低价格。

北亚一交易商称，“市场上今天卖单太多了，但是11月的现货需求很是有限。LG化学等炼厂在进行检修，而且有些买家已经买好货了。”

交易商预计成本加运费价在整个11月会位的维持深度贴水状态。

印度石油天然气公司(ONGC)罕见地卖出2万吨石脑油，买家为托克(Trafigura)，离岸价格(FOB)为较中东报价高出约2美元，是多年来哈吉拉(Hazira)出货的最低价格。

新加坡现货市场达成三笔交易，两笔是石脑油，一笔是汽油。

Lukoil从Phillips 66买入10月7-11日装船的汽油，离岸价格(FOB)为较新加坡报价每桶溢价2.10美元。

而自9月11日以来，Lukoil已经总计买入约40万桶汽油。

Koch从道达尔买入11月下半月的石脑油船货，价格为每吨866美元，从维多买入11月上半月/下半月的价差交易，价格为贴水1.25美元。

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