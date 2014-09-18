国际油市：石脑油裂解价差跌至一个月低位，供应充足打压市场

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透新加坡9月18日 - 周四亚洲石脑油裂解价差跌至一个月低位至每吨125.23美元，因供应充足打压市场。
交易商称，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)达成两笔11月上半月的交易，成本加运费价为每吨较日本报价折价约7.50美元。
这是韩国炼厂逾三年来收获的最低价格。
北亚一交易商称，“市场上今天卖单太多了，但是11月的现货需求很是有限。LG化学等炼厂在进行检修，而且有些买家已经买好货了。”
交易商预计成本加运费价在整个11月会位的维持深度贴水状态。
印度石油天然气公司(ONGC)罕见地卖出2万吨石脑油，买家为托克(Trafigura)，离岸价格(FOB)为较中东报价高出约2美元，是多年来哈吉拉(Hazira)出货的最低价格。
新加坡现货市场达成三笔交易，两笔是石脑油，一笔是汽油。
Lukoil从Phillips 66买入10月7-11日装船的汽油，离岸价格(FOB)为较新加坡报价每桶溢价2.10美元。
而自9月11日以来，Lukoil已经总计买入约40万桶汽油。
Koch从道达尔买入11月下半月的石脑油船货，价格为每吨866美元，从维多买入11月上半月/下半月的价差交易，价格为贴水1.25美元。
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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