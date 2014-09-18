表格：美国9月11日止当周农作物出口销售报告--USDA

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透9月18日 - 美国农业部(USDA)周四公布9月11日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 314.5 0.0 314.5 384.9 0.0 12,440.4 17,071.0
大麦 42.6 -25.0 17.6 42.6 0.0 81.6 58.3
玉米 659.7 0.0 659.7 703.0 0.0 13,039.2 13,220.6
高粱 332.4 0.0 332.4 332.5 0.0 2,255.2 951.4
大豆 1,466.1 2.4 1,468.5 1,618.8 2.4 25,465.0 22,879.7
豆粕 16.2 183.5 199.7 65.0 233.9 10,467.2 10,133.6
豆油 10.8 17.8 28.6 11.6 17.8 825.6 960.4
皮马棉 5.1 0.0 5.1 5.1 0.0 70.5 227.9
陆地棉 75.0 -1.1 73.9 78.4 3.7 5,088.0 3,779.5
稻米 30.7 0.0 30.7 30.8 0.0 732.6 579.7 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 田建华)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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