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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 20:44 BJT

表格：美国9月11日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透9月18日 - 美国农业部(USDA)周四公布9月11日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 314.5 0.0 314.5 384.9 0.0 12,440.4 17,071.0

大麦 42.6 -25.0 17.6 42.6 0.0 81.6 58.3

玉米 659.7 0.0 659.7 703.0 0.0 13,039.2 13,220.6

高粱 332.4 0.0 332.4 332.5 0.0 2,255.2 951.4

大豆 1,466.1 2.4 1,468.5 1,618.8 2.4 25,465.0 22,879.7

豆粕 16.2 183.5 199.7 65.0 233.9 10,467.2 10,133.6

豆油 10.8 17.8 28.6 11.6 17.8 825.6 960.4

皮马棉 5.1 0.0 5.1 5.1 0.0 70.5 227.9

陆地棉 75.0 -1.1 73.9 78.4 3.7 5,088.0 3,779.5

稻米 30.7 0.0 30.7 30.8 0.0 732.6 579.7 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 田建华)
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