美国热股：苹果盘前小涨，下月或推出新一代iPad与Mac操作系统

路透9月18日 - 新闻网站Daily Dot报导引述知情人士说法指出，苹果将于10月21日的下个活动中推出两款新的iPad，并发表Mac新版操作系统。 该网站报导指出，苹果将发表第六代的iPad，以及第三代的iPad mini，同时还将发表在视觉上大幅改革的OS X Yosemite操作系统。