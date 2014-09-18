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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 21:21 BJT

美国热股：苹果盘前小涨，下月或推出新一代iPad与Mac操作系统

路透9月18日 - 新闻网站Daily Dot报导引述知情人士说法指出，苹果将于10月21日的下个活动中推出两款新的iPad，并发表Mac新版操作系统。 该网站报导指出，苹果将发表第六代的iPad，以及第三代的iPad mini，同时还将发表在视觉上大幅改革的OS X Yosemite操作系统。

苹果周四盘前上涨0.83%，周三时收在101.58美元。(完)
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