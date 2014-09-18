中国黄金：国际板今夜挂牌上线，首笔开盘价均高于基准价

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透北京9月18日 - 中国上海黄金交易所周四夜市起正式上线运行，交易所增加挂牌的三个黄金现货实盘的国际板合约开盘价均高于既定的基准价。
黄金交易所称，三个国际板合约的开盘价分别为：iAu100g 为259.9元人民币、iAu99.99 为259.8元和iAu99.5 则为259.6元。
中国人民银行行长周小川亦在黄金国际板上线仪式上称，上海金交所打造“上海金”，构建上海港口的黄金转运中心，并借助自贸区的条件、亚洲时区和人民币计价，来提高黄金市场容量和积极性，完善价格发现功能。
上海黄金交易所稍早称，为确保交易所国际业务板块合约平稳上市，iAu99.5、iAu99.99、iAu100g合约在2014年9月18日夜市挂牌的基准价确定为245.28元，并称基准价是计算当日合约涨跌幅的基准，同时将合约挂牌首日的涨跌幅限制确定为±6%，自下一交易日起，上述合约涨跌幅限制恢复为±30%。
以人民币计价和结算的中国黄金国际板，将有利于形成跟国际接轨的上海金基准价格体系。黄金亦成为中国首个引入境外投资者的大宗商品，且由于黄金所特有的货币属性，加之国际板以人民币计价和结算，意味着此举很可能推动中国资本账户开放和人民币国际化进程更进一步。
消息人士告诉路透，上海国际黄金交易中心将实行“净额、封闭、分级”的资金清算原则，专项管理其国际会员及其客户资金，严格限定资金仅用于交易所交易。 。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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