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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 21:42 BJT

美国热股：Verizon Communications微涨，CFO公开剥离资产组合意愿

路透9月18日 - Verizon Communications 财务长周三表示，该公司对于剥离网络资产持开放立场。Verizon Communications之前曾宣布削减资产组合的计划。

该公司今年2月曾以1,300亿美元收购沃达丰 持有的Verizon Wireless股份，并获得对该业务的完全控股权。

Verizon Communications周四盘初上涨0.57%，报49.48美元。(完)
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