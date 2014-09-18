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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 21:43 BJT

美国热股：波音与洛马合资企业将投资亚马逊创始人的火箭发动机项目

路透9月18日 - 波音 和洛克希德马丁 的合资企业United Launch Alliance周三表示，将大幅投资于亚马逊 创始人贝佐斯及其公司Blue Origin开发的新火箭发动机。两家企业的管理人员对记者表示，该发动机名为BE-4，四年内将可投放市场，价格料远低于俄罗斯产的RD-180发动机。

波音周四盘初上涨0.88%，报128.77美元；洛克希德马丁涨0.20%，报179.15美元。(完)
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