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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 21:36 BJT

美国股市：开盘上涨，标准普尔500指数料挑战纪录高位

路透纽约9月18日 - 周四美国股市开高，标准普尔500指数 料试探纪录最高位的阻力位，此前一日美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺维持利率在低位。

道琼工业指数 开盘上涨38.16点或0.23%，报17,195.61点；标准普尔500指数 走强4.73点或0.24%，至2,006.3点；Nasdaq指数 上涨15.30点或0.34%，报4,577.49点。(完)
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