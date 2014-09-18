欧洲汇市：英镑兑欧元触及两年高位，因对苏格兰将留在英国的预期升温

* 投资者愈发有信心苏格兰反独阵营将在公投中胜出

* 隔夜隐含波动率仍在高位

* 很多英镑交易商将加时工作

路透伦敦9月18日 - 英镑周四上涨，兑欧元触及两年高位，兑美元接近两周高点，因对苏格兰将继续留在英国的预期不断升温。

苏格兰就是否留在英国而进行的独立公投将在周四2100 GMT结束，几小时后部分地区将首批公布投票结果。

多数民调显示，苏格兰支持独立的阵营略为落后于反独阵营，但鉴于还有很多人未决定投票意向，公投结果仍难以预料。

英镑兑美元 升至1.6388美元，远高于上周触及的10个月低位1.6051美元。英镑从这些低位反弹，因在民调显示苏格兰反独阵营领先后，投资者缩减对英镑下跌的押注。

英镑兑欧元 也上扬，欧元盘中跌至0.7853英镑，此为2012年8月来最低。欧元受创的另一个原因是，在欧洲央行首轮长期流动性操作中，仅发放了826亿欧元的四年期贷款，规模低于预期。交易商表示，银行不积极参与流动性操作，将会给欧洲央行施压，迫使其选择采取量化宽松政策。

金融市场投资者加大力度对冲英镑未来24小时大幅波动的风险。隔夜英镑兑美元隐含波动率 跳升至34.75%的高位，是一个月前水平的近10倍，周三收报约12.75%。隔夜期权将在周五到期，当日苏格兰将公布独立公投结果。

汇市交易员表示，他们正为英镑交投震荡作准备，因首批公布投票结果的地区可能报告，支持苏格兰独立的得票率较高。这可能令英镑受压。

投票比率最高的一些面积较大的地区，投票结果预计将较迟公布。而最终投票结果可能要等到周五0400-0500 GMT才能出炉。

英国统计局周四公布，8月零售销售较前月增长0.4%，较上年同期增长3.9%，预估分别为增长0.4%和增长4.1%。

交易商表示，如果“反对”苏格兰独立的阵营在公投中胜出，英镑可能跳升至1.6750/1.68美元，欧元可能跌至0.7750英镑。(完)

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