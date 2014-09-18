表格: 美国续发10年期TIPS得标利率为0.610%，投标倍数为2.20

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透华盛顿9月18日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.610 中值 0.540 低值 0.460 价格/得标 价格 95.721526 高值得标比率 32.05% 投标倍数 2.20 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,009,000 总投标 28,661,424,000 竞争性投标得标 12,975,895,000 非竞争性投标得标 24,114,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 20,554,000,000 初级市场交易商得标 5,406,560,000 直接投标 1,205,000,000 直接投标得标 735,000,000 间接投标 6,878,310,000 间接投标得标 6,834,335,000 发行细节 发行日 2014/09/30 到期日 2024/07/15 CUSIP码 912828WU0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选