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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 01:06 BJT

表格: 美国续发10年期TIPS得标利率为0.610%，投标倍数为2.20

路透华盛顿9月18日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.610 中值 0.540 低值 0.460 价格/得标 价格 95.721526 高值得标比率 32.05% 投标倍数 2.20 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,009,000 总投标 28,661,424,000 竞争性投标得标 12,975,895,000 非竞争性投标得标 24,114,000 FED附加 　　　　0 初级市场交易商投标 20,554,000,000 初级市场交易商得标 5,406,560,000 直接投标 1,205,000,000 直接投标得标 　 735,000,000 间接投标 　 6,878,310,000 间接投标得标 6,834,335,000 发行细节 发行日 2014/09/30 到期日 2024/07/15 CUSIP码 912828WU0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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