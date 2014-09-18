全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运价指数续挫

路透9月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，因海岬型船运价指数续挫。

乾散货运价指数跌35点，或3.11%，报1,089点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 连跌六个交易日，重挫150点，或6.4%，至2,192点，百分比跌幅为7月10日来最大。日均获利下挫1,269美元，报14,858美元，今日跌幅为4月8日来最大。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌10点，或1.21%，报819点。日均获利降低82美元，至6,564美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌1点，报1,030点。灵便型船指数< .BHSI>上涨6点，报494点。(完)