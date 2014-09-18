路透专访：欧洲央行执委普雷特警告不要过度解读TLTRO操作需求偏低的现象

路透法兰克福9月18日 - 欧洲央行执委普雷特周四警告称，不要过度解读欧洲央行首轮四年期贷款操作需求偏低的现象，他强调称这只是央行一整套政策举措的一部分。

在今日进行的首轮欧洲央行新四年期贷款，即定向长期再融资操作(TLTRO)中，银行的需求令人失望，这引发市场臆测，央行可能不得不借助于更为激进的举措来提振欧元区经济。

但普雷特指出，一直以来央行对首轮操作需求的预期都低于对12月进行的第二轮操作，他还提及了欧洲央行的其他刺激举措。

他在接受采访时表示，“市场已经理解应将6月/9月举措放在一起看待，其目的是解决区内信贷收紧的问题。”

“只有当这些举措完全实施后才能进行评估。”

普雷特称，"我们曾强调6月至9月所推出的刺激举措将给欧洲央行的资产负债表造成大规模影响。"

他重申，欧洲央行准备在必要时采取进一步行动。

“我只能重申央行管委会稍早所说的，一致承诺在必要时动用职权范围内的其他非常规工具，进一步解决通胀在过长时间内保持在低位的风险。”(完)