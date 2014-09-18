版本:
中国
债券 | 2014年 9月 19日 星期五 00:43 BJT

标题新闻：法国总统奥朗德称将完成总统任期，打消对支持率跌至纪录低位会令他呈辞的臆测

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐