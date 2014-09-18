欧洲股市：触及两周高位，焦点在苏格兰公投结果

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.9%

* 焦点在周五早上公布的苏格兰独立公投结果

路透伦敦9月18日 - 欧洲股市周四收涨，一关键指标攀升至两周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申在一段长时间保持超低利率的承诺。

不过，英国股市表现落后，投资者惴惴不安，因苏格兰独立公投即将进行，公投结果将在周五公布。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.9%，报1,398.03点，之前升至9月初来最高1,399.96点。英国富时100指数 涨0.57%，报6,819.29点，德国DAX指数 上扬1.41%，报9,798.13点，法国CAC 40指数 涨0.75%，报4,464.70点。

欧洲股市从美联储周三发布的政策声明得到支撑。美联储再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。

欧股受到提振的另一原因是，在欧洲央行向银行发放首轮四年期贷款中，银行的需求低于预期，令对欧洲央行可能最终选择采取更多货币刺激计划的臆测增强。

在苏格兰公投前公布的最后一份民调显示，苏格兰反对独立阵营略为领先支持独立阵营。