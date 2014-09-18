拉美汇市：拉美货币货币几无变动，巴西雷亚尔小跌

路透9月18日 - 拉美货币周四较周三收盘几无变动，巴西雷亚尔小跌，静待10月5日巴西总统选举的民调结果出炉。

在巴西，交易商想知道雷亚尔还要下跌多少，巴西央行才会干预汇市。雷亚尔兑美元在过去九个交易日累计下跌约5%，这会导致通胀上升，因进口外国商品的成本不断上升。