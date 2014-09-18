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债券 | 2014年 9月 19日 星期五 02:00 BJT

拉美汇市：拉美货币货币几无变动，巴西雷亚尔小跌

路透9月18日 - 拉美货币周四较周三收盘几无变动，巴西雷亚尔小跌，静待10月5日巴西总统选举的民调结果出炉。

巴西雷亚尔兑美元 小跌，墨西哥披索 和哥伦比亚披索 基本持平。

智利市场因假休市。

在巴西，交易商想知道雷亚尔还要下跌多少，巴西央行才会干预汇市。雷亚尔兑美元在过去九个交易日累计下跌约5%，这会导致通胀上升，因进口外国商品的成本不断上升。

投资者更关注巴西总统选举的民调，周四晚将公布最新的民调结果。(完)

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