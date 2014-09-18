纽约期市：ICE原糖期货恢复跌势，可可期货跳涨

路透纽约/伦敦9月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四恢复跌势，上日意外强劲反弹，因预期近期供应充裕，且10月/3月合约价差大幅收窄。

可可期货连续第二日上涨，此前据报科特迪瓦(象牙海岸)到港的可可数量低于预期，导致投资者下调其预估。纽约阿拉比卡咖啡和伦敦罗布斯塔咖啡期货下跌。

原糖期货在过去12个交易日中有11日下跌，周三尾盘回补空头带动价格上涨，令市场意外。周三原糖价格攀升，未平仓合约在九个交易日来首次增加，交易所数据显示，9月17日未平仓合约增加约12,000口，至836,005口。

ICE-10月原糖期货 收跌0.09美分，或0.6%，报13.79美分，距离周三触及的2010年5月来最低和日内低位13.32美分不远。

ICE-3月原糖期货 收低0.3美分，或1.5%，报15.95美分，接近日内低15.89美分，此为2月14日来最低，因多头结清头寸和有新卖盘，交易商说。

10月/3月合约SB-1=R贴水收窄至2.19美分，盘中一度收窄至1.86美分。周二贴水报2.61美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收跌3.60美元，或0.9%，报413.60美元。

ICE-12月可可期货 收涨39美元，或1.2%，收报每吨3,192美元。Liffe-3月可可期货 涨20英镑，或1%，报每吨2,019英镑，此前触及2,025英镑合约高位。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌3.65美分，或2%，收报每磅1.8120美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收低16美元，或0.8%，报每吨1,961美元。(完)

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