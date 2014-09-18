芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第二日，因预期美国丰收和小麦期货下跌

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透芝加哥9月18日 - 美国玉米期货周四连跌第二日，交易商说，因美国玉米收割即将展开，且预期收成创纪录，以及小麦期货大跌。
交易商和谷物买家称，近日天气干燥，令美国中西部作物生长带南部和中部的农户可以重新开始收割最早成熟的玉米，且早期收成基本证实了玉米丰收的预期。
美国所有主要级别小麦跌至合约低点，受累于全球小麦供应充裕和技术性卖盘。小麦走低令玉米进一步承压，但玉米价格仍高于上周触及的四年低位。
美国农业部称，最新一周出口玉米65.97万吨，在分析师预估区间的中端。
12月玉米期货 结算价跌3-1/2美分，报3.38-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为154,494口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM