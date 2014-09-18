版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第二日，因预期美国丰收和小麦期货下跌

路透芝加哥9月18日 - 美国玉米期货周四连跌第二日，交易商说，因美国玉米收割即将展开，且预期收成创纪录，以及小麦期货大跌。

交易商和谷物买家称，近日天气干燥，令美国中西部作物生长带南部和中部的农户可以重新开始收割最早成熟的玉米，且早期收成基本证实了玉米丰收的预期。

美国所有主要级别小麦跌至合约低点，受累于全球小麦供应充裕和技术性卖盘。小麦走低令玉米进一步承压，但玉米价格仍高于上周触及的四年低位。

美国农业部称，最新一周出口玉米65.97万吨，在分析师预估区间的中端。

12月玉米期货 结算价跌3-1/2美分，报3.38-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为154,494口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐