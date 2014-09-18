国际油市：油价下跌，因供过于求且美元上涨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
* 美元指数触及四年高位，因美联储利率预估燃点升息忧虑
* 如果苏格兰公投结果支持独立，将令油价受压
路透纽约9月18日 - 原油价格周四下跌，受累于供应充裕、担心需求增长和美元走强。
交易商将油价下跌的主要原因归咎于美元指数上涨至逾四年高位。美元上升，受助于最新一周美国初请失业金人数下降，以及美联储发布的最新利率预估高于6月时的预估。
布兰特原油价格跌势受限，因利比亚产量下降和传言石油输出国组织(OPEC)将减产。布兰特原油周一触及26个月低位，此前中国公布工业产出增速放缓，令人担心原油需求。
“我认为汇率是市场焦点所在，”iitrader.com LLC始创人兼首席市场策略师Richard Ilczyszyn说，“底线是美元和美元指数上扬...可能拖累大宗商品价格全线下跌10%。在所有海外地缘政治因素不断升级的情况下，油价应上升。但我认为，油价下跌，全部是因为汇率问题。”
布兰特原油 下跌1.27美元，收报每桶97.70美元。布兰特原油从6月触及的九个月高位115.71美元累计下跌约15%。
Tradition Energy分析Gene McGillian师表示，市场基本面仍然疲弱，因担忧经济成长放缓，以及供应充裕。
美国原油 下滑1.35美元，收报每桶93.07美元，周三受库存数据拖累走低。美国能源资料协会(EIA)昨日公布的数据显示，上周美国原油库存增加370万桶。
投资者也担心周四苏格兰独立公投结果，分析师称，公投结果将可能影响油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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