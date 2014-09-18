韩国数据：8月PPI较上年同期下跌0.2%，恢复同比下跌的势态

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透首尔9月19日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国8月生产者物价指数(PPI)同比下跌，恢复同比下滑的势态，且显示通胀压力仍然温和，韩国在此前连续两个月PPI同比上升。
央行数据显示，8月生产者物价指数(PPI)按年下跌0.2%，7月同比上升0.2%，且为连续第二个月同比上升，也是2012年5月来首次连续两个月同比上升。
8月PPI下跌，主要是工业产品价格走弱，工业产品价格同比下滑1.6%。在工业产品中，媒和成品油价格领跌，8月同比下挫9%，7月同比跌幅为5.9%。
8月PPI较上月下跌0.1%，抵消7月录得0.1%的按月涨幅。
低通胀压力将扶助韩国央行保持货币政策宽松，央行在8月减息，以支撑政府在刺激经济上作出的努力。韩国央行原本已预计目前的低通胀将维持一段时间。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):
8月 *7月 8月 *7月
(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.1 0.1 -0.2 0.2 主要类别
农渔林产品 1.2 0.2 -1.5 2.5
工业产品 -0.3 0.0 -1.6 -1.2
电力,自来水,燃气 0.0 -0.4 5.0 5.2
服务业 0.2 0.4 1.8 1.8
* 修正值
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 61.54%，服务业占29.15%，农渔产品则占3.15%，水、电和气油占5.92%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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