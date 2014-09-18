韩国数据：8月PPI较上年同期下跌0.2%，恢复同比下跌的势态

路透首尔9月19日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国8月生产者物价指数(PPI)同比下跌，恢复同比下滑的势态，且显示通胀压力仍然温和，韩国在此前连续两个月PPI同比上升。

央行数据显示，8月生产者物价指数(PPI)按年下跌0.2%，7月同比上升0.2%，且为连续第二个月同比上升，也是2012年5月来首次连续两个月同比上升。

8月PPI下跌，主要是工业产品价格走弱，工业产品价格同比下滑1.6%。在工业产品中，媒和成品油价格领跌，8月同比下挫9%，7月同比跌幅为5.9%。

8月PPI较上月下跌0.1%，抵消7月录得0.1%的按月涨幅。

低通胀压力将扶助韩国央行保持货币政策宽松，央行在8月减息，以支撑政府在刺激经济上作出的努力。韩国央行原本已预计目前的低通胀将维持一段时间。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

8月 *7月 8月 *7月

(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.1 0.1 -0.2 0.2 主要类别

农渔林产品 1.2 0.2 -1.5 2.5

工业产品 -0.3 0.0 -1.6 -1.2

电力,自来水,燃气 0.0 -0.4 5.0 5.2

服务业 0.2 0.4 1.8 1.8

* 修正值