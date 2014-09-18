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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 04:41 BJT

纽约期市：期棉下跌，因担心中国进口需求下降

路透纽约9月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，因中国政府近期发布了棉花政策声明，人们担心中国需求。

指标ICE-12月期棉 收跌0.63美分，或约1%，报每磅65.05美分，该合约整日徘徊在短期移动均线以下。

尽管美元指数从逾一年高位回落，但仍然保持强劲，令商品价格受压。

在汤森路透核心/CRB指数 追踪的19种商品中，15种商品下跌。

棉花价格继续因担心中国棉花政策而受压。周三中国政府证实，将进行农户补贴计划试点，但中国政府没有公布进口配额计划，以及对中国主要棉花种植区以外地区提供支持的细节。

美国政府周度棉花出口销售报告显示，最新一周棉花销售上升，令对上周取消棉花订单的情况将持续的忧虑得到缓解。

尽管如此，报告令对中国需求疲弱的担忧加剧。中国买家仅订购了7,000包陆地棉，且取消了1,300包棉花订单。

根据一份路透发布的美国农业部数据回顾，中国上年同期共计购买20,552包陆地棉。(完)

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