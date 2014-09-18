纽约期市：期棉下跌，因担心中国进口需求下降

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透纽约9月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，因中国政府近期发布了棉花政策声明，人们担心中国需求。
指标ICE-12月期棉 收跌0.63美分，或约1%，报每磅65.05美分，该合约整日徘徊在短期移动均线以下。
尽管美元指数从逾一年高位回落，但仍然保持强劲，令商品价格受压。
在汤森路透核心/CRB指数 追踪的19种商品中，15种商品下跌。
棉花价格继续因担心中国棉花政策而受压。周三中国政府证实，将进行农户补贴计划试点，但中国政府没有公布进口配额计划，以及对中国主要棉花种植区以外地区提供支持的细节。
美国政府周度棉花出口销售报告显示，最新一周棉花销售上升，令对上周取消棉花订单的情况将持续的忧虑得到缓解。
尽管如此，报告令对中国需求疲弱的担忧加剧。中国买家仅订购了7,000包陆地棉，且取消了1,300包棉花订单。
根据一份路透发布的美国农业部数据回顾，中国上年同期共计购买20,552包陆地棉。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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