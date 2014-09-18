路透调查：四分之三日本企业希望日圆升值，因进口成本增加压低获利

在被问及他们最青睐的刺激形式时，28%的企业称加大货币宽松力度，26%的企业希望进一步减税以促进投资，17%的企业敦促采取措施来保持股价。

只有8%的企业认为需要采取措施直接压低日圆，这再次显示进一步贬值可能是件麻烦事。

可以肯定的是，日本部分大型企业仍将从日圆进一步贬值中获益。比如，丰田汽车 曾表示，在其预算中假定日圆汇率为101日圆的基础上，日圆兑美元每贬值一日圆，会使年度营业利润增加400亿日圆(3.7亿美元)。

但日本汽车业游说团体主管周四表示，尽管该行业对当前汇率尚感安心，但这并不一定意味着日圆应继续贬值。

对于造纸商等大型进口企业，日圆兑美元贬值已经产生影响。