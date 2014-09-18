路透调查：四分之三日本企业希望日圆升值，因进口成本增加压低获利

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
在被问及他们最青睐的刺激形式时，28%的企业称加大货币宽松力度，26%的企业希望进一步减税以促进投资，17%的企业敦促采取措施来保持股价。
只有8%的企业认为需要采取措施直接压低日圆，这再次显示进一步贬值可能是件麻烦事。
可以肯定的是，日本部分大型企业仍将从日圆进一步贬值中获益。比如，丰田汽车 曾表示，在其预算中假定日圆汇率为101日圆的基础上，日圆兑美元每贬值一日圆，会使年度营业利润增加400亿日圆(3.7亿美元)。
但日本汽车业游说团体主管周四表示，尽管该行业对当前汇率尚感安心，但这并不一定意味着日圆应继续贬值。
对于造纸商等大型进口企业，日圆兑美元贬值已经产生影响。
调查也有一些亮点。57%的企业表示，全年业绩料符合其最初预估。16%的企业预计会提高财测，28%表示将下调财测。(完) (编译/审校 李爽/李婷仪/张明钧/孙茉莉)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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