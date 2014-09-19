更正-路透调查：四分之三日本企业希望日圆升值，因进口成本增加压低获利

(更正：正文第二段译文有误，应为“首相安倍晋三”，非“首席安倍”)

* 75%的企业称希望日圆兑美元涨破105日圆

* 过去一个月日圆跌约6%

* 73%的企业称若进一步上调消费税，则需要刺激政策

路透东京9月19日 - 路透调查显示，日圆兑美元急跌至六年低点，开始让四分之三的日本企业感到脱离舒适区，凸显随着进口成本攀升，企业获利有可能被压低。

首相安倍晋三上台后，开始推出大规模货币刺激举措。过去这个月，日圆兑美元跌约6%至109日圆左右，对美联储将提早加息的预期升温，且臆测日本央行可能必须进一步放宽政策，从而打压日圆。

日圆跌势目前有可能进一步拉高原材料和燃料进口成本，同时日本经济正承受上调消费税的影响。

“由于日圆疲弱导致进口成本明显增加，我们的业务正在放缓。”一位受访的纺织业高层说。“百货公司零售销售仍然疲软。”

路透企业调查显示，仅有25%的企业青睐日圆在105或者更弱的水平，有47%认为100-104是他们最想见到的日圆区间，28%的企业希望日圆兑美元处于99或者更强的水平。”

本项调查由Nikkei Research在8月29日至9月12日之间进行，访问了486家资本规模超过10亿日圆的企业，调查以匿名回覆的方式进行。约有260位受访者回答汇率的问题。

**刺激举措**

调查也显示有73%的企业认为，如果消费税按既定计划在明年从8%调高至10%以帮助遏制政府高筑的债务，那么政府应该拟定新的刺激举措。其余的受访者则认为没有推出更多刺激政策的必要。

在被问及他们最青睐的刺激形式时，28%的企业称加大货币宽松力度，26%的企业希望进一步减税以促进投资，17%的企业敦促采取措施来保持股价。

只有8%的企业认为需要采取措施直接压低日圆，这再次显示进一步贬值可能是件麻烦事。

可以肯定的是，日本部分大型企业仍将从日圆进一步贬值中获益。比如，丰田汽车 曾表示，在其预算中假定日圆汇率为101日圆的基础上，日圆兑美元每贬值一日圆，会使年度营业利润增加400亿日圆(3.7亿美元)。

但日本汽车业游说团体主管周四表示，尽管该行业对当前汇率尚感安心，但这并不一定意味着日圆应继续贬值。

对于造纸商等大型进口企业，日圆兑美元贬值已经产生影响。