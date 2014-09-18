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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 06:36 BJT

美国新股：阿里巴巴上市定价为每股68美元，售股金额约217.7亿美元

路透9月18日 - 阿里巴巴周五宣布首次公开上市(IPO)定价，发行3.201亿单位美国存托股份(ADS)，每单位ADS定价68.00美元，承销商可以在30天内选择额外购买多达48,015,900股ADS。本次售股的规模约217.7亿美元。(完)
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