《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月18日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 45.38 +0.25 +0.55 1073634
搜狐 54.00 +0.44 +0.82 300987
网易 89.45 +1.28 +1.45 209256
百度 228.45 +9.37 +4.28 4611232
台湾
台湾积体电路 20.92 +0.30 +1.45 1810162
联电 2.07 -0.02 -0.96 282712
日月光 6.27 +0.03 +0.48 91003
硅品精密 7.06 +0.08 +1.15 373699
和信超媒体 1.00 -0.04 -4.12 338134
友达 4.57 -0.01 -0.22 59383
中华电信 30.50 +0.23 +0.76 14172
台湾国际航电 53.06 -0.01 -0.02 864391
香港
中国移动 61.59 +0.17 +0.28 205838
中国联通 16.66 -0.10 -0.60 52036
中国电信 62.04 +0.66 +1.08 7275
中芯国际 5.10 +0.02 +0.39 14548
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 89
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 郑茵 审校 张明钧)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选