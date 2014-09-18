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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.38 +0.25 +0.55 1073634

搜狐 54.00 +0.44 +0.82 300987

网易 89.45 +1.28 +1.45 209256

百度 228.45 +9.37 +4.28 4611232

台湾

台湾积体电路 20.92 +0.30 +1.45 1810162

联电 2.07 -0.02 -0.96 282712

日月光 6.27 +0.03 +0.48 91003

硅品精密 7.06 +0.08 +1.15 373699

和信超媒体 1.00 -0.04 -4.12 338134

友达 4.57 -0.01 -0.22 59383

中华电信 30.50 +0.23 +0.76 14172

台湾国际航电 53.06 -0.01 -0.02 864391

香港

中国移动 61.59 +0.17 +0.28 205838

中国联通 16.66 -0.10 -0.60 52036

中国电信 62.04 +0.66 +1.08 7275

中芯国际 5.10 +0.02 +0.39 14548

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 89

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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