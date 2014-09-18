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市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 06:20 BJT

《美国重要政经日程》--9月19日

路透9月19日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 经济谘商会公布8月领先指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 李爽)
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