英镑汇率：亚洲盘初跳涨，市场押注苏格兰公投结果为续留英国

路透悉尼9月19日 - 英镑周五在亚洲盘初上涨，此前一份在公投当天做的民调显示，反对苏格兰独立的民意领先幅度扩大，不过这不是真的出口民调(exit poll)。

市场愈发押注反对独立阵营胜出，这导致英镑兑欧元迅速升至两年高点，兑美元则是涨至两周高点。

2100 GMT公投结束之后，YouGov称有46%的苏格兰人投票支持独立，54%投票支持留在英国。YouGov接触的是最近几日的受访者，这项调查并不是完整的出口民调。

英镑 攀升0.005美元至1.6445美元，明显摆脱了上周的10个月低点1.6051。