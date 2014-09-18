英镑汇率：亚洲盘初跳涨，市场押注苏格兰公投结果为续留英国

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透悉尼9月19日 - 英镑周五在亚洲盘初上涨，此前一份在公投当天做的民调显示，反对苏格兰独立的民意领先幅度扩大，不过这不是真的出口民调(exit poll)。
市场愈发押注反对独立阵营胜出，这导致英镑兑欧元迅速升至两年高点，兑美元则是涨至两周高点。
2100 GMT公投结束之后，YouGov称有46%的苏格兰人投票支持独立，54%投票支持留在英国。YouGov接触的是最近几日的受访者，这项调查并不是完整的出口民调。
英镑 攀升0.005美元至1.6445美元，明显摆脱了上周的10个月低点1.6051。
在民调结果曝光之前，欧元 从0.7878英镑附近跌至0.7845英镑。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM