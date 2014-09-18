《美国上市公司业绩公布日程表》--9月19日至9月26日

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
汤森路透9月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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9月22日 BMO Q4 2014 AutoZone Inc. 11.26 23 10.42
9月23日 AMC Q2 2014 Bed Bath & Beyond Inc 1.14 26 1.16
9月23日 BMO Q2 2015 CarMax, Inc. 0.67 16 0.62
9月24日 BMO Q4 2014 埃森哲(Accenture) 1.10 20 1.01
9月24日 AMC Q4 2014 Jabil Circuit, Inc. 0.00 12 0.56
9月24日 BMO Q1 2015 Paychex Inc 0.46 21 0.44
9月25日 AMC Q4 2014 美光(Micron Technology) 0.80 26 0.20
9月25日 AMC Q1 2015 耐克公司(耐吉,Nike) 0.88 26 0.86
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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