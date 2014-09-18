《综述》上周美国初请失业人数降幅超乎预期，表明就业市场稳步向好

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
“房市基本动能仍然相当不错，我们预期下个月建筑业活动将出现反弹，” 纽约道明证券(TD Securities)副主任分析师Millan Mulraine表示。
另一项报告中，费城联邦储备银行表示，该行的9月大西洋区中部企业活动指数下滑。
尽管如此，该区域的制造业就业数据触及2011年5月以来高位，新订单加速增长，显示这个经济重要支柱之一的基本力道强劲。
初请失业金数据涵盖的期间，政府也正对雇主进行非农就业人口的调查。
介于8月与9月的调查期间，初请失业金人数下降1.9万人，表示就业成长从8月的八个月低位反弹。
9月6日止当周，续请失业金人数下降6.3万人至243万人，为2007年5月以来最低水平。
保险失业率下滑1.8%，亦为2006年11月以来最低，前一周为1.9%。此一情况加上失业人口下降，显示有更多人找到工作。(完) (编译 戴素萍/孙茉莉/陈宗琦；审校 王兴亚/张明钧)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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