英国政治：苏格兰独立公投投票结束，支持与反对阵营旗鼓相当

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
无党派网站“What Scotland Thinks”最终的调查投票显示，反对和支持独立派人数之比为52%-48%。该指标从未显示独立派有领先过，尽管近几周双方差距大幅缩小。
双方差距如此之小，要是民调机构稍微弄错了点数据，苏格兰就可能走上独立道路。
金融市场最后时刻涌入一批押注苏格兰将否决独立的资金，在公投最后几小时推高英镑和苏格兰当地股票。
分析师称，这意味着相比苏格兰选择留在英国，如果公投赞成独立，那市场反应会大得多。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)称，这次公投对欧洲和对英国一样具有决定性影响。他周四表示，“在建设欧洲半个世纪后，我们面临着进入解体期的风险。”
投票官员表示，公投结果将在周五日出时分左右公布，届时所有地区的投票都已提交。但局部结果将给出强烈的指示性信号，格拉斯哥等城市的票数会在0400GMT左右公布。
格拉斯哥拥有超过48.6万名选民，地位举足轻重。爱丁堡和阿伯丁的投票公布时间也和格拉斯哥很接近，这三个城市占到总票数的近四分之一。
伦敦的一些汇市交易员准备通宵守候，根据投票结果决定是买还是卖英镑 。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 孙茉莉/白云)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM