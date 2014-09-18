英国政治：苏格兰独立公投投票结束，支持与反对阵营旗鼓相当

无党派网站“What Scotland Thinks”最终的调查投票显示，反对和支持独立派人数之比为52%-48%。该指标从未显示独立派有领先过，尽管近几周双方差距大幅缩小。

双方差距如此之小，要是民调机构稍微弄错了点数据，苏格兰就可能走上独立道路。

金融市场最后时刻涌入一批押注苏格兰将否决独立的资金，在公投最后几小时推高英镑和苏格兰当地股票。

分析师称，这意味着相比苏格兰选择留在英国，如果公投赞成独立，那市场反应会大得多。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)称，这次公投对欧洲和对英国一样具有决定性影响。他周四表示，“在建设欧洲半个世纪后，我们面临着进入解体期的风险。”

投票官员表示，公投结果将在周五日出时分左右公布，届时所有地区的投票都已提交。但局部结果将给出强烈的指示性信号，格拉斯哥等城市的票数会在0400GMT左右公布。

格拉斯哥拥有超过48.6万名选民，地位举足轻重。爱丁堡和阿伯丁的投票公布时间也和格拉斯哥很接近，这三个城市占到总票数的近四分之一。