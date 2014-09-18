《综述》阿里巴巴IPO价格定为68美元，将筹资218亿美元

路透9月18日 - 阿里巴巴 周四将其首次公开上市(IPO)价格定为每股68美元，为预估区间的高端，筹资规模将达218亿美元，显示投资人对这家中国电商巨擘有强劲兴趣。

按此定价，阿里巴巴市值将达1,676亿美元，超过迪士尼 、波音 等美国标杆企业。本项IPO规模不仅名列史上最大之一，也让阿里巴巴一举超越亚马逊 、eBay 等美国电子商务对手，并给予阿里巴巴更多财务实力拓展美国及其他市场。

“以他们的规模、成长前景以及获利能力，我会把(阿里巴巴)列入和Facebook及谷歌同级别的行列中，”电商软体(软件)供应商ChannelAdvisor总裁Scot Wingo说。“有物以稀为贵的价值。”