《综述》阿里巴巴IPO价格定为68美元，将筹资218亿美元

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透9月18日 - 阿里巴巴 周四将其首次公开上市(IPO)价格定为每股68美元，为预估区间的高端，筹资规模将达218亿美元，显示投资人对这家中国电商巨擘有强劲兴趣。
按此定价，阿里巴巴市值将达1,676亿美元，超过迪士尼 、波音 等美国标杆企业。本项IPO规模不仅名列史上最大之一，也让阿里巴巴一举超越亚马逊 、eBay 等美国电子商务对手，并给予阿里巴巴更多财务实力拓展美国及其他市场。
“以他们的规模、成长前景以及获利能力，我会把(阿里巴巴)列入和Facebook及谷歌同级别的行列中，”电商软体(软件)供应商ChannelAdvisor总裁Scot Wingo说。“有物以稀为贵的价值。”
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选