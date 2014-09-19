金砖国家：9月18日股汇市收盘纵览

路透9月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月18日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.57%，报1,056.37点。

中国股市：沪综指收盘小涨，央行定向宽松举措缓解新股申购资金压力

香港股市：收低并重启跌势，受累于中国经济隐忧

中国汇市：人民币微幅收贬对美联储声明反应有限，短期料横向整理

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巴西股市：指标圣保罗交易所Bovespa指数 盘中下滑约0.5%，投资人等待一项总统大选的民调结果。国营油企Petroleo Brasileiro SA 下跌约2%。交易员说该股三日大涨之后，多数投资人将其获利了结。Bovespa指数终场下跌1.24%，报58,374.48点。

拉美汇市：拉美货币货币几无变动，巴西雷亚尔小跌

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南非股市：收涨，Naspers 领涨大盘。此前该公司获得券商将其调升评级，此外，银行类股也连续第三天上涨。指标Top-40绩优股指数 上涨0.9%至46,226点。综合指数 涨0.7%至51,547点。

南非汇市：兰特兑美元触及七个月低点，因央行总裁称不会连任

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印度股市：上涨将近2%，创下三个月来最大单日涨幅。随着印度基本面改善，或可抵挡住任何和美联储动向有关的市场波动，投资人寄望外资买盘将因而持续。指标BSE指数 上涨1.81%，或480.92点，收报27,112.21点。NSE指数 涨1.75%，或139.25点，收报8,114.75点，收在重要心理关卡8,100点之上。

印度汇市：印度卢比追随国内股市上涨。虽然美国利率前景的不确定性打击到其他新兴市场，但投资人认为印度仍将继续获得外资的兴趣。印度卢比兑美元 收报60.83/84，周三收盘价为60.92/93。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.24%%，报1,187.240点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.32%，报645.03点。