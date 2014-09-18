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市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 07:58 BJT

****欧洲经济指标预测--9月19日-9月26日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   
    
    9月15日当周
        
    9月19日(五)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 8月       -0.1%       -0.1%
                                 (较上年同期)                       -0.8%       -0.8%
    0800  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)          7月         --      盈余208 
                              (经季节调整)(亿欧元)                    --      盈余131
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                    --      流入139
    
    9月22日当周
    
    9月22日(一)
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              7月         --        -2.1%    
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                    --        -2.5%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              7月         --        -1.0%
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                    --        +0.1%
    1400  欧元区消费者信心指数                            9月     负10.75      负10.0
    
    9月23日(二)
    0645  法国企业景气指数                                9月        正96        正96
    0645  法国国内生产总值(GDP)(较上季)          第二季修正值        持平        持平
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         9月初值        47.0        46.9
                    服务业PMI                                        50.3        50.3
                    综合PMI                                           --         49.5
    0730  德国Markit制造业PMI                         9月初值        51.1        51.4
                    服务业PMI                                        54.6        54.9
                    综合PMI                                           --         53.7
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       9月初值        50.9        50.7
                      服务业PMI                                      53.0        53.1
                      综合PMI                                        52.5        52.5
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                8月         --      负10.99
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                         --    盈余97.06
    
    9月24日(三)
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指数                       8月         --         1.66
    0800  意大利消费者信心指数                            9月       100.0       101.9
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                         9月       105.9       106.3
                 企业现况指数                                       110.6       111.1
                 企业预期指数                                       101.3       101.7
    0900  意大利贸易收支(亿欧元)                        8月初值       --     顺差21.5 
    
    9月25日(四)
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                     8月        +1.9%       +1.8%
                  民间贷款                                          -1.5%       -1.6%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --        +1.5%
    0800  意大利薪资通胀(较前月)                         8月          --         持平
                        (较上年同期)                                  --        +1.1%
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)               7月          --         持平
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                      --        -2.6%
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  9月          --         正37 
    
    9月25日-30日
    0600  德国进口物价(较前月)                           8月        -0.2%       -0.4%
                      (较上年同期)                                  -1.9%       -1.7%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       8月        +0.5%       -1.4%
                      (较上年同期)                                  -2.2%       +0.7%
    
    9月25日至10月3日
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                 9月          --        +0.8%
                            (较上年同期)                              --       +11.0%
    
    9月26日(五)
    0600  德国GfK消费者信心指数                         10月          8.5         8.6
    0645  法国消费者信心指数                             9月           86          86
    0800  意大利企业景气指数                             9月         96.0        95.7
   (完)
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