欧洲经济指标预测--9月19日-9月26日****

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月15日当周 9月19日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 8月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0800 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 盈余208 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余131 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入139 9月22日当周 9月22日(一) 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 7月 -- -2.1% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -2.5% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 7月 -- -1.0% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +0.1% 1400 欧元区消费者信心指数 9月 负10.75 负10.0 9月23日(二) 0645 法国企业景气指数 9月 正96 正96 0645 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 持平 持平 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 47.0 46.9 服务业PMI 50.3 50.3 综合PMI -- 49.5 0730 德国Markit制造业PMI 9月初值 51.1 51.4 服务业PMI 54.6 54.9 综合PMI -- 53.7 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 50.9 50.7 服务业PMI 53.0 53.1 综合PMI 52.5 52.5 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 -- 负10.99 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余97.06 9月24日(三) 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指数 8月 -- 1.66 0800 意大利消费者信心指数 9月 100.0 101.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 105.9 106.3 企业现况指数 110.6 111.1 企业预期指数 101.3 101.7 0900 意大利贸易收支(亿欧元) 8月初值 -- 顺差21.5 9月25日(四) 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +1.9% +1.8% 民间贷款 -1.5% -1.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.5% 0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.6% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- 正37 9月25日-30日 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.2% -0.4% (较上年同期) -1.9% -1.7% 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.5% -1.4% (较上年同期) -2.2% +0.7% 9月25日至10月3日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 -- +0.8% (较上年同期) -- +11.0% 9月26日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 8.5 8.6 0645 法国消费者信心指数 9月 86 86 0800 意大利企业景气指数 9月 96.0 95.7 (完)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM