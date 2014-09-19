美国与加拿大经济指标预测--9月19日-9月26日****

标题新闻：穆迪称预计俄罗斯和土耳其政府的债务比率在未来两年均将逐渐升高
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月15日当周
9月19日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易 7月 +0.6% +0.6%
1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.4% +0.9%
9月22日当周
9月22日(一)
1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 520 515
9月23日(二)
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -- +1.1%
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 7月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.1%
房价指数 -- 212.7
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 58.0 57.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 正12
9月24日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月19日当周 -- 352.9
再融资指数 -- 1,395.5
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 43.3 41.2
美国新屋销售(较前月) -- -2.4%
9月25日(四)
-- 美国建筑许可(万户) 8月修正值 -- 99.8
1230 美国耐久财订单 8月 -17.1% +22.6%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- +24.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -0.7%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月20日当周 -- 28.0
四周均值(万人) -- 29.95
续请失业金人数(万人) 9月13日当周 -- 242.9
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 58.8
服务业PMI -- 59.5
9月26日(五)
1230 美国企业获利 第二季修正值 -- +8.3%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +4.5% +4.2%
GDP最终销售 +2.9% +2.8%
GDP民间消费 -- +2.5%
GDP隐性平减指数 +2.2% +2.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +2.3%
核心PCE物价指数 +2.0% +2.0%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 84.4 84.6
现况指数 98.5
预期指数 75.6 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)