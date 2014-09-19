中国证券：国信和广发证券发行收益凭证,探索债务融资新途径--报载

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透上海9月19日 - 上海证券报周五报导，国信证券和广发证券 昨日共有五只收益凭证对外公开发售，期限在一个月至半年不等。收益凭证作为一种券商创新型债务融资工具，已悄然启动试点。
收益凭证不对应具体资产，由券商的信用担保偿付，募集资金可以直接用于补充运营资金。而其收益约定方式的多样性又使长于金融产品结构设计的券商有了更多施展空间。国信和广发发行的收益凭证，不仅发行门槛低，而且在产品设计中加入了强烈的衍生品属性。
在已经面世的收益凭证中，结构较为简单的广发证券S40249，期限一个月，年化收益率5%，起点5万元人民币。其价格和期限与同类银行理财相比具有相当竞争力，而对证券公司来说，其融资成本又明显低于当前发行短融券融资。 结构更为复杂的产品如广发证券GIU005，其通过结构设计整合了两档固定利率证券和一种同时具有下降敲出和上升敲出期权特征的证券，使投资者在不利情形下可以获得最低年化1%的保底收益，而在最佳情形下可以在三个月内获得33%的年化收益。国信证券的类似产品在最佳情形下的预期年化收益率也可以达到15%以上。 据了解此类产品的证券业人士介绍，收益凭证的本质是债务融资，需要根据资金用途控制融资成本。因此尽管上述产品的预期收益率上限很高，但券商并不会留下风险敞口来与投资者对赌，而是会通过其他业务端口与其他有需求的机构以相反条款开展收益互换业务以对冲风险。由于机构间的收益互换只需要支付少量定金就可以进行较大名义本金的交易，因此券商在两相匹配之后能够以远低于市场标准融资渠道的价格获得资金。
证监会去年3月发布的《证券公司债务融资工具管理暂行规定》（征求意见稿）。在该文中，收益凭证被定义为证券公司发行约定本金和收益的偿付与特定标的相关联的有价证券。特定标的包括但不限于货币利率、基础商品、证券的价格、或者指数。但在证监会网站上，至今尚未有该暂行规定正式出台的公示信息。
报导指出，包括上海多家知名大型券商在内的证券公司正在积极争取新一批发行收益凭证试点资格。随着这一融资渠道的逐渐普及，券商行业杠杆率有望得到进一步提升，从而迎来新的发展机遇期。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。