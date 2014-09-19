中国证券：国信和广发证券发行收益凭证,探索债务融资新途径--报载

在已经面世的收益凭证中，结构较为简单的广发证券S40249，期限一个月，年化收益率5%，起点5万元人民币。其价格和期限与同类银行理财相比具有相当竞争力，而对证券公司来说，其融资成本又明显低于当前发行短融券融资。 结构更为复杂的产品如广发证券GIU005，其通过结构设计整合了两档固定利率证券和一种同时具有下降敲出和上升敲出期权特征的证券，使投资者在不利情形下可以获得最低年化1%的保底收益，而在最佳情形下可以在三个月内获得33%的年化收益。国信证券的类似产品在最佳情形下的预期年化收益率也可以达到15%以上。 据了解此类产品的证券业人士介绍，收益凭证的本质是债务融资，需要根据资金用途控制融资成本。因此尽管上述产品的预期收益率上限很高，但券商并不会留下风险敞口来与投资者对赌，而是会通过其他业务端口与其他有需求的机构以相反条款开展收益互换业务以对冲风险。由于机构间的收益互换只需要支付少量定金就可以进行较大名义本金的交易，因此券商在两相匹配之后能够以远低于市场标准融资渠道的价格获得资金。