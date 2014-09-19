《全球汇市》英镑上涨，苏格兰公投投票后调查显示反对独立派占优

美国公债收益率(殖利率)受到推升，美元的吸引力也因而获得提振。
美元指数 上涨至84.743，为四年多以来最强劲水平，最新报 84.268。
欧元兑美元 周四触及14个月低位1.2834美元，之后反弹走高，最新报1.2917。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2918 1.2922 -0.03 -6.02 1.3745
美元/日圆 108.83 108.69 +0.13 +3.35 105.30
欧元/日圆 140.59 140.45 +0.10 -2.86 144.73
美元/瑞郎 0.9343 0.9337 +0.06 +4.65 0.8928
英镑/美元 1.6418 1.6400 +0.11 -0.83 1.6556
美元/加元 1.0944 1.0932 +0.11 +3.05 1.0620
澳元/美元 0.8979 0.8990 -0.12 +0.74 0.8913
新西兰元/美元 0.8146 0.8152 -0.07 -0.73 0.8206
澳元/日圆 97.720 97.710 +0.01 +4.12 93.850
新西兰元/日圆 88.650 88.600 +0.06 +2.59 86.410
英镑/日圆 178.68 178.25 +0.24 +2.50 174.33
澳元/新西兰元 1.1020 1.1021 -0.01 +1.59 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/朱晓军/孙茉莉/陈宗琦；审校 郑茵/李婷仪)