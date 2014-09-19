《新兴市场重要经济事件预告》--9月19日-9月26日

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
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9月19日(五)
澳洲凯恩斯--日本、中国和韩国财长及央行总裁将举行首次会议。
俄罗斯索契--国际商业论坛(至9月20日)。演讲嘉宾包括俄罗斯总理梅德韦杰夫和俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)。
9月20日(六)
澳洲凯恩斯--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至9月21日)。
9月22日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
9月23日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策委员会会议。
9月24日(三)
纽约--印度投资论坛(至9月25日)。印度财长杰特利(Arun Jaitley)和财务秘书Arvind Mayaram出席。
纽约--缅甸投资论坛。缅甸央行副总裁U Set Aung将为主讲人。
9月25日(四)
安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
9月26日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。