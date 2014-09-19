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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 08:24 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月19日-9月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月19日(五)

澳洲凯恩斯--日本、中国和韩国财长及央行总裁将举行首次会议。

俄罗斯索契--国际商业论坛(至9月20日)。演讲嘉宾包括俄罗斯总理梅德韦杰夫和俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)。

9月20日(六)

澳洲凯恩斯--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至9月21日)。

9月22日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

9月23日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策委员会会议。

9月24日(三)

纽约--印度投资论坛(至9月25日)。印度财长杰特利(Arun Jaitley)和财务秘书Arvind Mayaram出席。

纽约--缅甸投资论坛。缅甸央行副总裁U Set Aung将为主讲人。

9月25日(四)

安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

9月26日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校　戴素萍)
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