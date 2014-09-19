《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月19日

*工商时报：

--中移动 董事长奚国华昨日拜会鸿海 董事长郭台铭，双方对于会谈内容保密到家，但据了解，俩人长谈三小时，针对鸿海未来计画到大陆经营MVNO（虚拟行动网路）、两岸4G漫游、机器人应用到物联网、以及手机合作、数位汇流布局，广泛讨论合作空间，而这也是奚国华此行访台的压轴行程。

--金管会主委曾铭宗昨日在行政院会报告金融挺创意产业，成果大放异彩，今年至8月底，国银对创意产业放款新增533亿台币，全年目标已提前达阵。曾铭宗指示柜买中心，自今年起，创柜板冲刺四年300家目标。

--桃园地区一位民众出售一笔都市土地，因为持有未满二年，误信代书建议，以取消双方签订之不动产购买书，并改与买主的儿子重新订立合约，企图规避奢侈税，反而被国税局盯上，被补税带罚近百万元。

*经济日报：

--国票金 扩大金融版图，向金管会申请投资台企银 25%股权，打算纳入旗下子公司，金管会依规定必须在下周回覆。由于台企银大股东财政部不想卖，金管会倾向以此为理由，函覆国票金无法同意此投资案。

--金管会主委曾铭宗表示，美国短期间维持低利宽松政策，对台股具有一定激励作用，他并强调，台股成交量下周可望回复正常。

--交通部长叶匡时表示，桃园国际机场今年旅客量可达到3,400万人次，再创历史新高。由于两座航厦容量都已饱和，现正进行第二航厦扩建，以及办理第三航厦规划设计案，预估第二航厦明年底完工，可再增加500万人次服务量。

--沪港通即将在10月上路，牵动庞大国际资金在大中华圈重新配置，香港交易所行政总裁李小加接受本报专访时表示，沪港通对中国大陆而言是DNA转换，对香港而言，中国大陆过剩资金将寻求国际资产配置而流入香港，他并看好〞沪台通〞的可能性。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。