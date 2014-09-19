《台湾重要政经日程》--9月19日

===================今日重要政经消息=============================
9/19(五)
--09:00 行政院长江宜桦赴立法院施政质询。
--09:15 总统马英九接见花旗集团全球执行长高沛德。
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9/22(一)
-- 8:30 主计总处公布8月季调失业率，上月为3.95%。
--16:00 经济部公布8月外销订单，上月年增率为5.7%。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
--16:00 经济部公布8月工业生产指数，上月年增率为6.08%。
9/24(三)
*--10:30 元大宝华综合经济研究院〞2014年台湾经济预测第三季更新及2015年预测〞。
--15:00 开发金控 投资人说明会。
9/25(四)
--央行召开第三季全体理监事会议。
--16:10 央行公布8月M2年增率，上月为年增5.63%。
10/1(三)
--14:00 仲量联行第三季办公大楼市场展望报告记者会。
10/6(一)
--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。
10/7(二)
--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。
--16:00 财政部公布9月出口/进口数据，8月出口年增率9.6%。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)