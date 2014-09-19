重发 -英镑汇率：跳涨，公投案首个回报的计票结果为反对独立

(重发以跟上红条)

路透悉尼9月19日 - 英镑周五在亚洲盘中大涨，因苏格兰第一个回报公投计票的投票所结果是反对独立。

Clackmannanshire一个小镇回报的结果是，46.2%的选票赞成独立，53.8%反对独立。

英镑 从纽约尾盘的1.6380美元续涨至1.6502美元，从上周的10个月低点1.6051大幅回升。