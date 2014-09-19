重发 -英镑汇率：跳涨，公投案首个回报的计票结果为反对独立

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
(重发以跟上红条)
路透悉尼9月19日 - 英镑周五在亚洲盘中大涨，因苏格兰第一个回报公投计票的投票所结果是反对独立。
Clackmannanshire一个小镇回报的结果是，46.2%的选票赞成独立，53.8%反对独立。
英镑 从纽约尾盘的1.6380美元续涨至1.6502美元，从上周的10个月低点1.6051大幅回升。
欧元 从0.7878英镑一度下跌至0.7822英镑，改写两年新低。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。