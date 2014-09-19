国际油市：美国原油期货持稳，供应充裕和美元走强构成压力

美元指数 上涨至逾四年高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)对短期利率预估提振。美元走强令持其他货币买家购买美元计价石油时成本提高。

上周美国初请失业金人数降幅超乎预期，表明8月就业增长急速放缓是失常状况。周四其他数据显示，房屋建筑和工厂活动有一些疲弱，但基本趋势仍支持第三季经济稳健成长。

一利比亚石油部官员称，该国的El Sharara油田被关闭，因一扎维耶(Zawiya)炼厂的储油罐在武装势力的激战中被毁。El Sharara油田为扎维耶炼厂供应原油。扎维耶炼厂日产能为12万桶。

投资者也观注周四苏格兰独立公投结果，YouGov对1,828名选民进行的民调显示，54%苏格兰民众支持留在英国，46%支持独立。

西方大国周四对石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗表示，如果伊朗希望制裁松绑，达成更广泛的核计画协议，就必须与加强配合联合国监管机构对该国疑似发展核武研究的调查要求。(完)

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