更正-金属期市：LME期铜本周料持平，美国升息忧虑加剧

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
(因英文有误，内文第一段应为“伦敦期铜”而非“伦敦基本金属”)
路透墨尔本9月19日 - 伦敦期铜本周料持平，因市场越发担心美国会提前加息，且中国增长放缓的迹象亦累及市场。
0020GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.2%至每吨6,832美元，上一交易日跌1.3%。本周期铜可能收平，今年迄今累计下滑7.2%。
上海期交所主力11月期铜 隔夜下跌0.9%至每吨48,800元人民币。
上周美国初请失业金人数降幅超乎预期，表明8月就业增长急速放缓是失常状况。
周四公布的数据中国经济放缓可能加剧的隐忧，中国8月官方房价环比加速下跌而同比涨幅接近零。 市场益发预期中国或有必要出台刺激举措。
两位来自不同炼厂的高层人士周四说，中国铝业 已关闭河南省中部一处氧化铝生产设施，此前该公司在当地一处尾矿库发生管涌险情，随后造成局部垮塌。(完) (编译 孙茉莉/李婷仪 审校 郑茵)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。