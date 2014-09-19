更正-金属期市：LME期铜本周料持平，美国升息忧虑加剧

(因英文有误，内文第一段应为“伦敦期铜”而非“伦敦基本金属”)

路透墨尔本9月19日 - 伦敦期铜本周料持平，因市场越发担心美国会提前加息，且中国增长放缓的迹象亦累及市场。

0020GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.2%至每吨6,832美元，上一交易日跌1.3%。本周期铜可能收平，今年迄今累计下滑7.2%。

上海期交所主力11月期铜 隔夜下跌0.9%至每吨48,800元人民币。

上周美国初请失业金人数降幅超乎预期，表明8月就业增长急速放缓是失常状况。

周四公布的数据中国经济放缓可能加剧的隐忧，中国8月官方房价环比加速下跌而同比涨幅接近零。 市场益发预期中国或有必要出台刺激举措。