重发 -日本经济：政府调降经济评估，警告称消费呈现停滞

“政府和央行之间的看法没有分歧，我们都认为温和复苏将会持续，”一位负责编制该报告的内阁府官员称。

政府指出消费税上调的影响可能持续，加上海外经济体疲软，都会在未来损及日本经济。

该内阁府官员称，今年夏季的不利天气和消费税上调的持续影响压制了民间消费。

官员表示，汽车和家电等耐久财(耐用品)销售日渐低迷，餐馆和百货店也在竭力吸引顾客。

不过该官员还称，就业市场稳步改善和薪资不断增长，从现在开始料将支撑民间消费和整体经济。