重发 -日本经济：政府调降经济评估，警告称消费呈现停滞

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
“政府和央行之间的看法没有分歧，我们都认为温和复苏将会持续，”一位负责编制该报告的内阁府官员称。
政府指出消费税上调的影响可能持续，加上海外经济体疲软，都会在未来损及日本经济。
该内阁府官员称，今年夏季的不利天气和消费税上调的持续影响压制了民间消费。
官员表示，汽车和家电等耐久财(耐用品)销售日渐低迷，餐馆和百货店也在竭力吸引顾客。
不过该官员还称，就业市场稳步改善和薪资不断增长，从现在开始料将支撑民间消费和整体经济。
政府在9月月度经济报告中，维持对资本支出、出口和工业生产等其他关键要素的谨慎评估不变。(完) (编译 孙茉莉/朱晓军；审校 张明钧/白云/王兴亚)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。