港报财经评论：耶伦变成披鸽衣的老鹰？--信报9月19日

耶伦变成披鸽衣的老鹰？/习广思

联储局公开市场委员会（FOMC）的议息结果终于“揭盅”，议息声明及主席耶伦言论倾向鸽派，但各委员对2015至2017年的息口预期则见明显上升。有口痕友话，今次议息结果是披着鸽衣的老鹰，金融市场的反应是美元上扬，亚股表现分歧，商品偏弱。不过，能加息始终是好事，反映经济开始迈向正常化。踏入欧洲时段，当地主要股市普遍上扬，升幅在0.5%至1%之间。议息声明公布后，市场的焦点不在“会维持低息一段长时间”、“劳动市场的使用率仍有显着的不足”及“通胀还低于委员会的长期目标”等鸽言，反而聚焦于各委员对2015年至2017年联邦基金利率的预测。

FOMC各委员及其他联储银行的总裁会报上自己对未来经济及利率的看法，例如估计每年年底的利率会在哪一个范围，联储局议息后以点阵图方式公布各委员预测范围的中间数，若把今次与今年6月的结果比较，会看到2015年的中位数预测高了0.25厘，不单止预测利率提升了，各成员的意见渐趋接近，预测明年联邦基金利率在1至2厘间成为主流；6月时的点阵图则颇为分散。而2016年的预测中位数亦较6月时高了0.375厘，但委员预测的分布与6月一样仍是颇为纷纭。换言之，2016的息口前景还是未有较强的共识，投资市场也毋须在现阶段作出较强的反应。

昨天香港对利率敏感的地产股及公用股有较大反应，恒指地产分类指数及公用股分类指数分别跌了1.1%及1%，跌幅均大于恒指的0.85%。当然，若按联储局诸公的预测，到2017年美息会升至3.75厘。照数手指，届时香港的按揭息率将升至6厘，每月供款会比现时增加约50%，对楼市的购买力话无影响就假，打工仔的工资唔似会有过去几年加得这么快，供楼负担能力自然大为削弱。

虽然美国加息未必好似联储局诸公升得这么快，但有意置业者最好以最保守的计算，看吓按息加到6厘，供楼占自己的家庭收入几多，才谂是否入市。至于联储局资产负债表上4万几亿美元的证券点算，耶伦讲得好清楚，加息前不会缩减资产规模，而加息后就好似以前港府卖官股般渐进有序及可预见，很明显联储局亦怕退市整冧个债市，引起不必要的动荡。(B02)

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欧罗蓄势大反弹/苏子

根据最新的调查显示，苏格兰独立的支持率为47%，反对的则为53%。按目前的调查形势，苏格兰成功脱离英国独立成国的机会已大幅下降。近日，英镑兑美元已自上周1.605美元低位显着反弹，并已完全补回9月5日的1.6325美元收市裂口，汇价亦已反映苏格兰独立成国的机会大降，配合不少早前已沽空英镑的投资者已见纷纷进行补仓活动来看，相信在市场知悉投票结果后，倘若苏格兰大出市场意料之外独立成国的话，对英镑看淡的投资者而言，反而有更大的造淡获利空间。

但若然投票结果一如市场预期并无任何惊喜的话，基于近日汇价的走势亦早已反映此情况，故相信届时英镑兑美元只会是有波幅，未必能有明显的单边趋势。

因此，随后英镑兑美元最终的走势，相信定会由美元的升跌所主宰。倘若美元继续保持近期的强劲上升势头，料英镑兑美元的大方向，只会是顺利跌破上周二的1.605美元低位及1.60美元心理关口及朝着去年9月的1.55美元低位迈进。但若美元未能保持强劲的势头，反而回复上落市的走势以改善目前已经严重超买的技术走势的话，则投资者届时大可忽略英镑兑美元，而把炒作焦点集中在交叉盘上，例如欧罗兑英镑。

目前欧罗兑英镑已连续四个月在100月平均线以下波动，加上踏入9月份后，10月平均线已见跌破100月平均线，技术上出现所谓死亡交叉，故后市的走势仍然看淡；但与此同时，9月份低位为0.7852英镑与2012年7月的0.7762英镑低位相距不远，故形态上有可能形成利好后市的双底形态。

倘若美元回复上落市走势，预料目前最被看淡的欧罗汇价将会遭到补仓买盘的推波助澜，出现强势反弹，并且使欧罗的表现较英镑为佳，结果欧罗兑英镑上述的双底形态获得确认的机会便大增，及后抽至10月及100月平均线的阻力水平；若明显升回此阻力水平以上，则上述的死亡交叉便会成为走势陷阱了。(B07)

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