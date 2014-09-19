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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 09:19 BJT

全球金市：金价持于八个半月低位上方，可能连续第三周下跌

金价承压，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三暗示开始升息后步伐可能快于预期，不过也再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率。

升息将打压黄金等不计息资产的吸引力。

上周美国初请失业金人数降幅超乎预期，表明8月就业增长急速放缓是失常状况。该消息也拖累金价。

两位知情人士称，至少15家公司表示有意替换长达一个世纪的伦敦金基准；新体系料在2014年底就绪，银行界实际上已经在为现有流程倒计时。

中国上海黄金交易所周四夜市起正式上线运行。作为全球最大黄金买家，中国有望在设定亚洲基准价的争夺中获胜。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1224.64 -0.55 -0.04

现货银 18.49 0.02 0.11

现货铂金 1344.25 0.85 0.06

现货钯金 828.72 1.72 0.21

COMEX期金 1225.4 -1.5 -0.12

COMEX期银 18.525 0.008 0.04

汇率

欧元/美元 1.2915

美元指数 84.278 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/朱晓军 审校 孙茉莉)
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