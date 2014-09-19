全球金市：金价持于八个半月低位上方，可能连续第三周下跌

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
金价承压，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三暗示开始升息后步伐可能快于预期，不过也再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率。
升息将打压黄金等不计息资产的吸引力。
上周美国初请失业金人数降幅超乎预期，表明8月就业增长急速放缓是失常状况。该消息也拖累金价。
两位知情人士称，至少15家公司表示有意替换长达一个世纪的伦敦金基准；新体系料在2014年底就绪，银行界实际上已经在为现有流程倒计时。
中国上海黄金交易所周四夜市起正式上线运行。作为全球最大黄金买家，中国有望在设定亚洲基准价的争夺中获胜。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1224.64 -0.55 -0.04
现货银 18.49 0.02 0.11
现货铂金 1344.25 0.85 0.06
现货钯金 828.72 1.72 0.21
COMEX期金 1225.4 -1.5 -0.12
COMEX期银 18.525 0.008 0.04
汇率
欧元/美元 1.2915
美元指数 84.278 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/朱晓军 审校 孙茉莉)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。