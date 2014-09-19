港报财经评论：恒指不越24,500，淡势未可解--经济日报9月19日

恒指不越24,500，淡势未可解/林瑞芬

美联储议息声明温和但又带加息预示，港股昨无力再反弹，恒指收报24,168，跌0.85%；国指收报10,799，跌0.86%，大市成交额702亿港元。美联储议息声明温和但又带加息预示，港股昨无力再反弹，收报24,168，跌0.85%；国指收报10,799，跌0.86%，大市成交额701亿港元。

A股又遇上新股认购期，资金冻结，减少资金入市炒卖。上证指数难助港股确认跌势企稳。看来，大市要捱着先，至少要恒指重上50天平均线近24,500，国指重上11,000才算解围。短期底暂未能确定，恒指不宜有失24,000，国指不宜有失10,500，这是短期的观察转折点；不过，央行引导14天正回购利率至3年半低，有指效果如同减息，更利实体经济，托底经济措施正施，A股在下周末解冻认购新股资金后，再现升浪机会大。港股捱过今浪风雨望天晴！

美议息结果终揭晓，虽然维持承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期，即是话，不能放下加息的预期。联储声明中最明显的改变在于新的利率预期，决策官员的预期中值为，明年年底利率为1.375%，6月的预估为1.125%；2016年底为2.875%，之前的预估为2.50%；2017年为3.75%。

粗略推算的话，若如市场目前预期最早于明年中加息，步伐就会快而大。因为联邦公开市场委员会现在预计，明年底利率范围在1.25%至1.5%之间，而不是之前预计的1%至1.25%之间。按当前0至0.25%的利率水准，这意味着2015年需要将利率上调5次。监于2015年内将有8次会议，美联储将不得不最晚在2015年6月开始上调利率，而且此后每次会议都得加息才能达到上述利率水准。

美国联储局的QE措施曲终人散，相信是投资者目前的共识。预计大概的退出步骤依次是：1、今年内停止QE；2、逐步改变前瞻指导；3、通过提高联邦基金利率作货币政策正常化；4、停止到期资产的再投资。这是不难理解，是有秩序式，但加息的速度始终就不能一一准确估计，因为涉及的因素复杂，尤其欧洲近年经济转疲。(B05)

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楼价续下跌，严选内房股/余少文

中国内地股市昨日续升，可惜国企指数险些打回原形。至于中国内地楼价持续下跌，内房股今年盈利表现料参差，明年才有望好转，惟大型内房股优势仍在。上证综合指数昨日在2,300点争持后走高，但国企指数上日急升175点，昨日差不多被打回原形，全日跌93点或0.9%，收报10,799点，成交额115亿港元，有33%主板H股可以逆市上升；而红筹指数表现更差，前日升58点结束五连跌，昨日则跌56点或1.2%，收报4,682点，成交额约50亿港元，小心要下试4,500点水平，即100天平均线附近。

虽然看国指可以上见12,000点，但亦强调调整仍未结束，要整固后才能再升，只是估不到指数只反弹一日便回跌，似乎指数仍要一段整固时间才能摆脱目前的震荡走势，升势或要中国内地国庆假期前后才会出现，因为众人都知道沪港通可在10月或以后登场。

若然大市目前出现调整，沪港通登场之日有望不会出现反高潮。至于中国内地8月宏观数据普遍欠佳，房地产亦难独善其身，因为国家统计总局公布的70个大中城市住宅销售价格数据，跟上月相比，价格下降城市有68个，是近数年最多的一次；如跟去年同期相比则有19个城市价格下跌，也是近年以来最多，同比上升的城市只有48个，结束早前长时间维持69个城市同比上升的走势。

彭博综合上述数字，新建住宅销售价格同比升0.5%，虽连续二十个月上升，升幅却连续八个月收窄；而环比跌1.1%，连续四个月环比下跌，如没有记错，应是有相关数据公布以来跌幅最大的月份。计算商品房销售后，发现商品房8月每平米平均售价6,284人民币，较7月反弹至6,386人民币有所回落，今年首八个月维持在6,000人民币之上，在眼中实际没有太大变化，相信中国不会放松房地产市场政策。

如按70大中城市数据来看，中国内地楼价以同比计算，今年初才开始回落，环比计算则在去年中才慢慢回落。由于卖楼后多不是即时入帐，不少在翌年才入帐，故内房股去年业绩不俗，但到今年上半年则出现个别发展。(B06)

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