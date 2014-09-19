港报社评：息魔杀埋身，风险管理最重要--信报9月19日

美国在金融海啸后推出的量化宽松措施行之6年，下月正式结束买债。联邦储备局公开市场委员会（FOMC）于周3公布议息结果，虽然表明未来一段长时间仍会维持低息（因为经济复苏阵脚未稳），但从FOMC成员及各联储银行总裁对2015至2017年的利率预测可见，局内对明年息口走向已逐渐形成共识，联邦基金利率料将由目前近乎零升至预测中位数的1.375厘，2016年进一步升至2.875厘，到2017年则升至3.75厘，美国明年中以后展开加息周期看来已成定局。

按联储局对息率的预测，未来3年会加息3.75厘，由于港元与美元挂鈎，港息的加幅料亦相若，以今天本地按揭息率2.25厘计，即3年后有机会升至6厘，置业者的供楼负担将骤然增加。当然，联储局成员对2016年的息口预测仍颇为分歧，一切还要看美国经济复苏步伐，但作为该局最新的加息路线图，大家也不宜掉以轻心。息率上扬，需要警觉，但这还是不够的，正如德国文豪歌德的金句:「光知道还不够，我们必须应用；立愿还不足，我们必须行动。」既然知道息率明年必升，就可有备而部署，做好风险管理，避免不必要地陷于恐惧与无助。

往后数年，香港要面对甚为复杂的国际政经环境，中国经济调整结构前路未明，增长动力正在放慢，美英与欧日的经济复苏步伐各异，货币政策将朝相反方向发展，势将牵动国际资本重新洗牌配置。

香港第2季经济增长也急速放缓，较首季有所收缩，零售业因中国旅客购买力减弱而销售下降，失业率及就业不足率均上升，于次季经济增长公布后，港府把全年经济增长预测由3%至4%下调到2%至3%，当经济处于下行轨道中却遇上利率开始蓄势回升，我们可能要面对跟过去6年反向的周期，即中国经济放缓进一步波及香港，而美国经济表现又较佳，货币政策比预期为紧，这种在联滙下出现的错配风险，受现有的制度安排所制约，是难解难分的风险。(A02)