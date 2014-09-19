新债招标：中国一年期固息国债中标利率3.71%，明显低于预期--业内人士

路透上海9月19日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为3.71%，明显低于此前3.78%的预测均值。

业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为3.74%，投标倍数为2.55倍。

今日招标新债为财政部今年第22期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。