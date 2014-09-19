新债招标：中国一年期固息国债中标利率3.71%，明显低于预期--业内人士

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
路透上海9月19日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为3.71%，明显低于此前3.78%的预测均值。
业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为3.74%，投标倍数为2.55倍。
今日招标新债为财政部今年第22期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债9月19日招标，9月22日开始计息，招标结束至9月24日进行分销，9月26日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。