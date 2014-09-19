芝加哥期市：小麦期货触及四年低位，周跌幅可能超过3%

12月玉米期货 本周下跌近0.5%，连续第五周走跌。
近月大豆期货 跌至每蒲式耳9.66-3/4美元的四年低位。
11月大豆期货 本周下跌近2%，连续第六周下滑。
玉米价格承压。美国主要产区收成在受雨势影响而推迟之后，重新开始进行收成。
美国农业部周四表示，2014/15销售年度的一周小麦出口销售量为31.45万吨，较上周减少55%，且低于市场预估的45-65万吨区间。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 486.00 -2.50 -0.51% -2.65% 537.29 21
CBOT玉米 337.25 -1.00 -0.30% -1.17% 364.08 40
CBOT大豆 967.75 -3.75 -0.39% -1.50% 1022.18 20
CBOT稻米 $12.62 $0.00 +0.00% +0.88% $12.68 56
美国原油 $93.03 -$0.04 -0.04% -1.47% $94.55 44
汇率
欧元/美元 $1.291 -$0.001 -0.06% +0.38%
美元/澳元 0.898 -0.001 -0.11% +0.25%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚/陈宗琦；审校 白云/李婷仪)