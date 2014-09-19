华泰长城期货：中国期指空方资金撤离

美股业绩：百度第二季业绩预测疲弱，股价盘后下挫
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
以下内容节选自9月19日的《期货日报》：
周四，沪深300呈现缩量反弹格局，早盘低开后振荡走高，午后在2415点附近触顶回落，尾盘再度拉升，收盘上涨0.29%，资金表现出明显的逢高减仓迹象。期指方面，总持仓在18万手以上小幅回落，多空对峙降温，成交持仓比5.04倍，市场交投情绪活跃。
周四的反弹行情中，价差呈现下行趋势。至现货收盘时点，价差由前期的平水附近变为贴水4.96点。投资者短期的避险情绪是一方面原因，但我们认为期指投资者对中期走势没有过度悲观。跨月价差近两日持续扩大，说明多方资金在更加主动的进行移仓操作而不是像空方一样选择离场。另一方面，早盘期指频现增仓上行格局，而午后的回调与持仓下滑同步，也反映出多方的积极态度。相比之下，空方显得信心不足。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。