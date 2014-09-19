华泰长城期货：中国期指空方资金撤离

周四，沪深300呈现缩量反弹格局，早盘低开后振荡走高，午后在2415点附近触顶回落，尾盘再度拉升，收盘上涨0.29%，资金表现出明显的逢高减仓迹象。期指方面，总持仓在18万手以上小幅回落，多空对峙降温，成交持仓比5.04倍，市场交投情绪活跃。

周四的反弹行情中，价差呈现下行趋势。至现货收盘时点，价差由前期的平水附近变为贴水4.96点。投资者短期的避险情绪是一方面原因，但我们认为期指投资者对中期走势没有过度悲观。跨月价差近两日持续扩大，说明多方资金在更加主动的进行移仓操作而不是像空方一样选择离场。另一方面，早盘期指频现增仓上行格局，而午后的回调与持仓下滑同步，也反映出多方的积极态度。相比之下，空方显得信心不足。(完)