美国个股：甲骨文创始人暨执行长埃利森离职，卡兹与赫德接班

路透旧金山/西雅图9月18日 - 商业软件公司甲骨文(Oracle) 创始人、领导该公司近40年的埃利森周四辞去执行长一职，卡兹(Safra Catz)与赫德(Mark Hurd)将接班担任联席执行长。但埃利森强调公司业务将一切照旧。

现年70岁的埃利森离职比很多投资者预期来的要快，这似乎是为了消除人们对他领导下的公司所产生的疑虑。在甲骨文37年的历史上，只有艾利森这么一位执行长。

“虽然有人猜测埃利森将会下台，但这个时点离职耐人寻味，市场也有很多疑问，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives称，“鉴于该过去几年公司出过一些昏招，投资者对卡兹，尤其是赫德出任联席执行长看法不一。”

甲骨文股价在盘后交易中下挫2%至40.70美元，此前该公司宣布管理层大调整，且获利低于市场平均预期，受累于硬件销售疲弱。