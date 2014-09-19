美国个股：甲骨文创始人暨执行长埃利森离职，卡兹与赫德接班

标题新闻：穆迪称预计俄罗斯和土耳其政府的债务比率在未来两年均将逐渐升高
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路透旧金山/西雅图9月18日 - 商业软件公司甲骨文(Oracle) 创始人、领导该公司近40年的埃利森周四辞去执行长一职，卡兹(Safra Catz)与赫德(Mark Hurd)将接班担任联席执行长。但埃利森强调公司业务将一切照旧。
现年70岁的埃利森离职比很多投资者预期来的要快，这似乎是为了消除人们对他领导下的公司所产生的疑虑。在甲骨文37年的历史上，只有艾利森这么一位执行长。
“虽然有人猜测埃利森将会下台，但这个时点离职耐人寻味，市场也有很多疑问，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives称，“鉴于该过去几年公司出过一些昏招，投资者对卡兹，尤其是赫德出任联席执行长看法不一。”
甲骨文股价在盘后交易中下挫2%至40.70美元，此前该公司宣布管理层大调整，且获利低于市场平均预期，受累于硬件销售疲弱。
按照新的人事安排，埃利森将担任执行董事长和首席技术官。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
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该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)