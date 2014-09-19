版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 09:48 BJT

美国个股：甲骨文创始人暨执行长埃利森离职，卡兹与赫德接班

路透旧金山/西雅图9月18日 - 商业软件公司甲骨文(Oracle) 创始人、领导该公司近40年的埃利森周四辞去执行长一职，卡兹(Safra Catz)与赫德(Mark Hurd)将接班担任联席执行长。但埃利森强调公司业务将一切照旧。

现年70岁的埃利森离职比很多投资者预期来的要快，这似乎是为了消除人们对他领导下的公司所产生的疑虑。在甲骨文37年的历史上，只有艾利森这么一位执行长。

“虽然有人猜测埃利森将会下台，但这个时点离职耐人寻味，市场也有很多疑问，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives称，“鉴于该过去几年公司出过一些昏招，投资者对卡兹，尤其是赫德出任联席执行长看法不一。”

甲骨文股价在盘后交易中下挫2%至40.70美元，此前该公司宣布管理层大调整，且获利低于市场平均预期，受累于硬件销售疲弱。

按照新的人事安排，埃利森将担任执行董事长和首席技术官。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐